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Črna kronika

Mariborski policisti izsledili 55-letnika, ki je po nesreči pobegnil

Maribor, 26. 09. 2026 07.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Vozilo se obrnilo na streho

Mariborski policisti so izsledili 55-letnega moškega, ki je na območju Zgornje Polskave trčil v nasproti vozeče vozilo, pri čemer se je njegovo vozilo prevrnilo na streho, on pa je s kraja nesreče zbežal. Odredili so mu pridržanje.

Kot smo že poročali, se je v okolici Zgornje Polskave v petek zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik avtomobila trčil v nasproti vozeče vozilo, ob tem pa se je njegovo vozilo prevrnilo na streho, voznik pa je s kraja nesreče zbežal. 

Policisti so kasneje izsledili 55-letnega moškega z območja Policijske uprave Maribor in mu odredili pridržanje.

Kot so iz mariborske policijske uprave, se je v nesreči lažje poškodoval voznik drugega vozila, njegovo sopotnica pa težje.

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