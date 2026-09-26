Mariborski policisti izsledili 55-letnika, ki je po nesreči pobegnil

Kot smo že poročali, se je v okolici Zgornje Polskave v petek zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik avtomobila trčil v nasproti vozeče vozilo, ob tem pa se je njegovo vozilo prevrnilo na streho, voznik pa je s kraja nesreče zbežal.

Policisti so kasneje izsledili 55-letnega moškega z območja Policijske uprave Maribor in mu odredili pridržanje.

Kot so iz mariborske policijske uprave, se je v nesreči lažje poškodoval voznik drugega vozila, njegovo sopotnica pa težje.