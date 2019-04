Kriminalisti po Sloveniji opravili 11 hišnih preiskav in pridržali devet oseb

Kriminalisti so po Sloveniji začeli izvajati zaključno akcijo v zvezi s preiskovanjem kaznivih dejanj na področju prepovedanih drog. Opravili so 11 hišnih preiskav in zaradi suma, da se ukvarjajo s kriminalno dejavnostjo v mednarodni združbi, devetim osebam odvzeli prostost.

Na parkirišču Mercator centra Šiška v Ljubljani se je v sredo odvijala prava policijska akcija. Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, je šlo za zaključno akcijo v kriminalistični preiskavi suma kaznivih dejanj, v okviru katere je policija prijela več oseb. Policisti pred Mercator centrom Šiška. FOTO: POP TV 11 hišnih preiskav in devet pridržanih Tiskovni predstavnik PU Maribor Bojan Kitl je danes v izjavi za medije pojasnil, da so kriminalisti PU Maribor, Generalne policijske uprave in drugih policijskih uprav Slovenije včeraj zvečer začeli z izvajanjem zaključne akcije v zvezi s preiskovanjem kaznivih dejanj na področju prepovedanih drog. Do sedaj so opravili 11 hišnih preiskav in zaradi suma, da se ukvarjajo s kriminalno dejavnostjo v mednarodni združbi, devetim osebam odvzeli prostost. "S preiskavo nadaljujemo, smo v fazi najbolj intenzivnega zbiranja obvestil in vrednotenja dokazov, ki smo jih uspeli pridobiti s hišnimi preiskavami," je dejal. Na vprašanje, ali je s temi preiskavami povezana včerajšnja policijska akcija v Ljubljani, je odgovoril, da preiskave potekajo na širšem območju Slovenije in da bi tudi ta lahko bila del tega. Tiskovni predstavnik PU Maribor Bojan Kitl FOTO: POP TV Več podrobnosti bodo policisti predstavili na jutrišnji novinarski konferenci.