Mariborski policisti preiskovali goljufijo, odkrili pa kup orožja in streliva

Zaseženo orožje FOTO: PU Maribor Mariborski policisti so 7. januarja v Hotinji vasi preiskovali osebo zaradi domnevne goljufije, pri tem pa odkrili kup orožja in streliva. Zasegli so polavtomatsko pištolo in 56 nabojev ter repetirno puško z gladko cevjo in lesenim ročajem za repetiranje ter še 25 nabojev. "Policisti so po pregledu uradnih evidenc ugotovili, da lastnik za opisano orožje in strelivo nima ustreznih orožnih listin. Zaradi tega bo zoper njega izpeljan prekrškovni postopek," je sporočil predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl.