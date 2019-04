Mariborski šef kriminalistov jo je odnesel z opominom

Disciplinska komisija je zaključila postopek in izrekla opomin vodji mariborskih kriminalistov Robertu Mundi, ki so ga policisti na začetku februarja ustavili zaradi vožnje pod vplivom alkohola , danes poroča časnik Večer. Sklep še ni pravnomočen, saj ga lahko izpodbija pri vladni komisiji za pritožbe.

Ko so policisti Mundo 8. februarja ustavili, je elektronski alkotest pokazal 0,51 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola izrekli globo v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk.

Direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek je odredil notranjevarnostni postopek, v okviru katerega so ugotovili, da je Munda s svojim ravnanjem, četudi v prostem času, škodil ugledu policije. Lorbek je zato generalni direktorici policije Tatjani Bobnarpredlagal uvedbo disciplinskega postopka zoper Mundo.

Ta se je na prvi stopnji že zaključil."V postopku je bila javnemu uslužbencu izrečena sankcija opomina," je za Večer povedal Bojan Kitel iz službe direktorja PU Maribor.