Marku Matiću za dvojni umor v Krkavčah prisodili 30 let zapora

Koprsko okrožno sodišče je Marka Matića spoznalo za krivega dvojnega umora v Krkavčah avgusta lani in ga obsodilo na enotno zaporno kazen 30 let zapora. 83-letnik je umrl na kraju napada, 75-letnica pa čez en mesec v bolnišnici. Kot je pojasnil sodnik Julijan Glavina, je Matić dejanje storil iz koristoljubja in drugih nizkotnih vzgibov, umora pa je izvršil brutalno in hladnokrvno.

Sodišče je Marka Matića spoznalo za krivega obeh umorov in mu za vsako dejanje prisodilo po 25 let zapora, nato pa izreklo enotno kazen 30 let zapora. Pri tem je sledilo predlogu tožilstva. Obenem so Matiću do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor, dedinji po pokojnem zakonskem paru pa je sodišče napotilo na pravdo. Moril, da bi obdržal denar in premoženje, ki bi ga moral vrniti pokojni

Ne Matić ne njegov zagovornik Branko Gvozdić nista bila prisotna ob izreku sodbe.

Najvišjo možno kazen je sodišče Matiću izreklo, ker je ravnal iz koristoljubja in drugih nizkotnih vzgibov. Kot je pojasnil Glavina, je obsojeni moril, da bi obdržal denar in premoženje, ki bi ju moral po odločitvi sodišča sicer vrniti pokojni, pri tem pa je do obeh žrtev zaradi dalj časa trajajočih sodnih sporov gojil maščevanje in mržnjo. Skozi dolg in temeljit dokazni postopek so nedvoumno ugotovili, da je Matić zagrešil oba umora, pri čemer je ravnal brutalno in hladnokrvno, ko je s topim predmetom presenetil najprej moškega, nato pa še njegovo ženo. Po prepričanju sodišča tudi ne vzdržijo Matićeve trditve, da sta ga umorjena napadla in da naj bi ravnal v silobranu.

Policisti so ugotovili, da so bili med žrtvama in osumljencem že dalj časa različni spori in nesoglasja. FOTO: Bobo