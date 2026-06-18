Mati odšla v službo, 20-mesečna deklica umrla v razgretem avtomobilu

Po podatkih policije je 44-letna mati deklico nameravala odpeljati v vrtec, preden bi odšla na delo. Namesto tega je avtomobil parkirala pred plezalnim centrom v ulici Richard-Kapphan-Strasse, vozilo zaklenila in odšla v službo. Šele malo pred 15. uro se je vrnila do avtomobila in na zadnjem sedežu odkrila svojo hčerko, ki ni več kazala znakov življenja.

Na kraj so takoj prihiteli reševalci in zdravnik nujne medicinske pomoči, ki so poskušali otroka oživljati, vendar je deklica umrla na kraju dogodka.

Tistega dne so v Schorndorfu izmerili okoli 28 stopinj Celzija, temperatura v zaprtem vozilu pa je bila po vsej verjetnosti bistveno višja. Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko notranjost avtomobila tudi ob zmernih zunanjih temperaturah v nekaj minutah segreje na življenjsko nevarne vrednosti. Pri majhnih otrocih je tveganje še posebej veliko, saj se njihovo telo segreva tri- do petkrat hitreje kot telo odraslega človeka.

Tožilstvo v Stuttgartu je proti materi že uvedlo preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Odredili so tudi obdukcijo, ki bo dokončno pokazala, ali je deklica umrla zaradi vročinskega udara oziroma pregrevanja ali pa so k smrti prispevali še drugi zdravstveni dejavniki.