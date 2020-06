Matjažu Ferliču za povzročitev splošne nevarnosti deset mesecev zapora

Obramba Matjaža Ferličaje danes ob zaključku dokaznega postopka sicer vztrajala pri pritegnitvi še tretjega sodnega izvedenca psihiatrične stroke, ker sta oba zaslišana v ponovljenem sojenju vztrajala pri svojih različnih mnenjih glede prištevnosti obtoženega. Prav tako je odvetnica Tanja Kompara ponovno zahtevala ogled kraja dejanja ter soočenje oškodovanca Dejana Gjerkeša in ene od prič, a je sodnica Mateja Kamenšek Gornik sledila oceni tožilstva, da to ne bo prispevalo k nadaljnji razjasnitvi dogajanja.

Okrožni državni tožilec Simon Grahornik je v sklepni besedi ponovil prepričanje, da je obtoženi s streljanjem na avtomobil Dejana Gjerkeša in njegovim zasledovanjem marca 2017 ogrožal življenje ne le Gjerkeša, za kar je že pravnomočno obsojen na osem let zapora, ampak tudi njegove partnerice in otroka, ki sta sedela v Gjerkeševem avtomobilu, ter drugih udeležencev v prometu.

Obtoženi je trdil, da je streljal le v zrak ali tla in da takrat ni bilo drugih ljudi v bližini, a posnetki nadzornih kamer po tožilčevih besedah kažejo, da je usmeril pištolo v Gjerkešev avtomobil in da so bila takrat na cesti tudi druga vozila. Ostali udeleženci v prometu so bili ogroženi ne le zaradi streljanja, ampak tudi hitre in nevarne vožnje, je izpostavil tožilec in za Ferliča predlagal eno leto zapora za povzročitev splošne nevarnosti.

Odvetnica Kompara je nasprotno zahtevala oprostitev Ferliča po tej točki obtožnice, saj je po njenih besedah nesporno dokazano le to, da je obtoženi streljal na Gjerkeša, za kar pa je že prejel kazen. "Dejanje obtoženega je bilo uperjeno zgolj zoper oškodovanca," je dejala. V ponovljenem sojenju dodani opisi v obtožnici so po njenem prepričanju nezakoniti, tožilstvu pa da ni uspelo nesporno dokazati prisotnosti drugih oseb in domnevno divje vožnje. Izvedenec prometne stroke je celo ocenil, da je obtoženi večinoma vozil po predpisih, je poudarila.

Ferlič je pred izrekom sodbe danes ponovil, da mu je žal za nastalo situacijo, zaradi katere se je Gjerkešu že opravičil, a da "zavestno" ni ogrožal nikogar drugega. "Nisem tako slab človek, kot so me prikazali," je dejal.

Zatrdil je, da je upošteval prometna določila in da ni prevozil nobene rdeče luči na semaforju, kot trdi Gjerkeš. "Ne bežim od odgovornosti, a ne morem priznati dejstev, ki niso resnična," je dejal.

Sodnica Kamenšek Gornik ga je kljub temu spoznala za krivega povzročitve splošne nevarnosti. Velik pomen je pripisala klicema Gjerkeša na interventno številko policije, v katerih je prosil za pomoč, medtem ko ga je Ferlič zasledoval. Težko si je predstavljati, da bi v takšnem položaju govoril drugače od dejstev, je izpostavila sodnica.

Čeprav ni posnetkov celotne poti, razpoložljivi posnetki po ocenah sodnice kažejo, da je obdolženi uperil orožje v Gjerkeševo vozilo in da so bila tam še druga vozila, zato bi lahko v vsakem trenutku prišlo do trka.

V izreku sodbe je sodnica upoštevala mnenje izvedenke psihiatrije Martine Žmauc Tomori, po oceni katere Ferličeva sposobnost razumevanja in obvladovanja v času dogodka ni bila bistveno zmanjšana. Med olajševalnimi okoliščinami pa je navedla, da kaznivo dejanje ni bilo storjeno z neposrednim naklepom.

Ferliču so sodili znova, ker je višje sodišče znova razveljavilo del sodbe, ki se je nanašal na povzročitev splošne nevarnosti. Novo sojenje se je začelo novembra, sodnica Mateja Kamenšek Gornik pa je bila tako že tretja zapovrstjo, ki je presojala, ali je Ferlič ob streljanju na Gjerkeša povzročil tudi splošno nevarnost. Okrožno sodišče je temu očitku že dvakrat pritrdilo, a nobena sodba na drugostopenjskem sodišču ni obstala.