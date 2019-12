Med begom močno zavrl, policija trčila vanj. Potniki zbežali

Policisti so na območju Kamnika ustavljali osebni avtomobil, a je voznik z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo. V Mostah pri Komendi pa je voznik nenadoma brez razloga močno zavrl, tako da policist za njim ni mogel pravočasno ustaviti. Po trčenju so iz vozila pobegnili trije potniki, voznika pa so policisti prijeli. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

V soboto okoli 22. ure so policisti na območju Kamnika pri kontroli prometa z modrimi utripajočimi lučmi in zvočnimi signali ustavljali osebno vozilo znamke Renault. "Voznik vozila ni ustavil, ampak je vožnjo pospešeno nadaljeval v smeri Vodic. Med vožnjo po ravni pregledni cesti v naselju Moste pri Komendi pa je voznik renaulta nenadoma brez razloga močno zavrl, tako da voznik službenega vozila policije ni mogel ustaviti in je trčil v vozilo," so pojasnili policisti. Policisti so zanikali informacije, da se je zgodilo tudi streljanje. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock Po nesreči so trije potniki iz vozila zbežali s kraja, voznik vozila pa je bil prijet na kraju. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Osebno vozilo so policisti zasegli, voznika pa sumijo kaznivega dejanja poskusa preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Obvestili bodo tudi pristojno državno tožilstvo. Policisti so zanikali nekatere navedbe, da se je zgodilo tudi streljanje. "Pojasnjujemo tudi, da je na kraju bilo prisotnih več policijskih patrulj, zaradi iskanja potnikov, ki so zbežali in varne izvedbe postopka z voznikom. V dogodku pa v nobenem primeru ni bilo uporabljeno strelno orožje,"so še pojasnili policisti.