Med begom nevarno prehiteval, vozil po pločniku, kasneje grozil policistom

Ajdovski policisti so v ponedeljek okoli 13.50 v Ajdovščini ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa njihovih znakov ni upošteval. Namesto tega je na vozišču sunkovito polkrožno obrnil in skušal zbežati policijski patrulji. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je voznik s pospešeno in visoko hitrostjo nadaljeval tudi po drugih mestnih ulicah v smeri Vipave.

Policisti so ga med njegovo predrzno, nevarno in brezobzirno vožnjo večkrat ustavljali na predpisan način, vendar tega ni upošteval, prav tako je med vožnjo storil več drugih cestnoprometnih prekrškov, kot so nevarno prehitevanje, ogrožanje voznikov motornih vozil, ki so vozili v nasprotni smeri, vožnja preko neprekinjene ločilne črte in prek pločnika itd.

Med vožnjo po Vipavski cesti je zaradi motornih vozil, ki so bila na voznem pasu, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in v krožišču zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim levim kolesom vozila trčil v robnik otoka za usmerjanje prometa. Vozilo je po nezgodi obstalo na cestišču, pobegli voznik in sopotnica v vozilu pa sicer nista bila poškodovana.