Črna kronika

Med begom pred policisti povzročil nesrečo in zaplaval

22. 04. 2026 14.47 pred 1 uro 1 min branja 3

D.L.
Skuter

Koprski policisti so obravnavali poskus pobega, med katerim je voznik skuterja povzročil nesrečo in celo zaplaval. Nazadnje so ga vendarle dohiteli in prijeli. Zdaj ga obravnavajo zaradi suma dveh kaznivih dejanj, nevarne vožnje in opustitve pomoči poškodovanemu v nesreči.

Koprski policisti so v torek okoli 14. ure obravnavali prometno nesrečo v Kopru, po kateri je povzročitelj pobegnil.

Šlo je za 18-letnega voznika motornega kolesa (skuterja), ki ga je policist poskušal že pred tem zaustaviti. Opazil je namreč, da po kolesarski stezi v Olmu vozi brez motoristične čelade, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave Anita Leskovec.

Mladenič na znake policista ni ustavil, ampak ga je obvozil in zapeljal v desno čez pločnik na kolesarsko stezo, ki vodi proti Markovcu. Tam je trčil v 20-letnega voznika e-skiroja. Oba sta padla po vozišču, voznik e-skiroja pa se je pri tem lažje poškodoval.

"Voznik skuterja je zatem poskušal dvigniti skuter in ga ponovno spraviti v pogon, kar mu ni uspelo, zato je peš pobegnil proti Badaševici. Policist je stekel za njim, ga pozival, naj se ustavi, česar kršitelj ni upošteval in je skočil v Badaševico, jo preplaval ter zbežal na Ulico 15. maja. Tu so ga policisti prijeli," je o nadaljevanju in koncu lova na pobeglega voznika zapisala Leskovčeva.

Policisti so opravili hitri test, ki je bil pozitiven na kanabis. Pobeglega motorista obravnavajo zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer nevarne vožnje in zapustitve poškodovanega v prometni nesreči. Vozilo so mu zasegli.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Prelepa Soča
22. 04. 2026 16.57
In kaj bo sedaj... razen nič?
0 0
damy1972
22. 04. 2026 16.16
sonček...
+4
4 0
pisarniški stol
22. 04. 2026 16.06
Upam, da ne bodo spet krivi policisti...
+4
5 1
