Med begom pred policisti povzročil nesrečo in zaplaval

Koprski policisti so v torek okoli 14. ure obravnavali prometno nesrečo v Kopru, po kateri je povzročitelj pobegnil.

Šlo je za 18-letnega voznika motornega kolesa (skuterja), ki ga je policist poskušal že pred tem zaustaviti. Opazil je namreč, da po kolesarski stezi v Olmu vozi brez motoristične čelade, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave Anita Leskovec.

Mladenič na znake policista ni ustavil, ampak ga je obvozil in zapeljal v desno čez pločnik na kolesarsko stezo, ki vodi proti Markovcu. Tam je trčil v 20-letnega voznika e-skiroja. Oba sta padla po vozišču, voznik e-skiroja pa se je pri tem lažje poškodoval.

"Voznik skuterja je zatem poskušal dvigniti skuter in ga ponovno spraviti v pogon, kar mu ni uspelo, zato je peš pobegnil proti Badaševici. Policist je stekel za njim, ga pozival, naj se ustavi, česar kršitelj ni upošteval in je skočil v Badaševico, jo preplaval ter zbežal na Ulico 15. maja. Tu so ga policisti prijeli," je o nadaljevanju in koncu lova na pobeglega voznika zapisala Leskovčeva.

Policisti so opravili hitri test, ki je bil pozitiven na kanabis. Pobeglega motorista obravnavajo zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer nevarne vožnje in zapustitve poškodovanega v prometni nesreči. Vozilo so mu zasegli.