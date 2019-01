Med begom pred policisti trčil v hišo in peš pobegnil

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti včeraj zvečer pri kontroli prometa med vožnjo poskušali ustaviti in nadzorovati voznika osebnega vozila polo, ki zvočnih in svetlobnih signalov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo po Roški in naprej po Dolenjski cesti, pri tem pa je storil še več cestno-prometnih prekrškov (prevozil rdečo luč, menjal prometne pasove ...).

Ukradene registrske tablice, voznik ni imel vozniškega dovoljenja

Voznik je vožnjo nadaljeval v smeri Tržaške ceste, nato po Viški, kjer je pri hiši zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v objekt, nato pa peš pobegnil s kraja nesreče. Policisti so 22-letnika kmalu izsledili in prijeli. Policisti so ugotovili, da so bile na vozilu ukradene registrske tablice, voznik pa ni imel vozniškega dovoljenja. Zaradi več kršitev so mu izdali plačilni nalog.