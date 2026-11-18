Občanka je v torek dopoldan ljubljanske policiste obvestila o vlomu v stanovanjsko hišo na območju ljubljanskega Viča. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so na kraj nemudoma napotili več policijskih patrulj.
Policisti so kmalu po dogodku izsledili in prijeli osumljenca, ki je bežal s kraja dejanja. Gre za 52-letnega hrvaškega državljana, ki so mu pristojni odvzeli prostost ter odredili njegovo pridržanje.
Pri moškem so našli tudi orodje za vlamljanje ter nakit, izvor katerega ni znan. "Ker obstaja možnost, da nakit izvira iz drugih kaznivih dejanj, pozivamo vse, ki bi na priloženih fotografijah prepoznali svojo lastnino, da o tem obvestijo Policijo," sporočajo z ljubljanske policijske postaje.
Oškodovanci oziroma vsi, ki bi imeli kakršne koli informacije o izvoru zaseženega nakita, lahko pokličejo Policijsko postajo Ljubljana Vič na telefonsko številko (01) 470 09 60, se osebno zglasijo na policijski postaji na Tbilisijski ulici 65 v Ljubljani ali pokličejo na interventno številko policije 113.
Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja ter morebitne povezanosti osumljenca z drugimi podobnimi kaznivimi dejanji. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Zahvaljujejo pa se tudi občanki, ki je opazila sumljivo dogajanje in o tem nemudoma obvestila Policijo. "Prav njena pozornost in pravočasno obvestilo sta pomembno prispevala k hitremu odzivu policistov in prijetju osumljenca," so poudarili.
Občane tudi v prihodnje pozivajo, naj bodo pozorni na sumljive osebe in okoliščine v svojem okolju ter o njih obvestijo Policijo. S pravočasnim obveščanjem lahko namreč pomembno prispevajo k preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj ter večji varnosti v lokalnem okolju.
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