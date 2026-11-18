Občanka je v torek dopoldan ljubljanske policiste obvestila o vlomu v stanovanjsko hišo na območju ljubljanskega Viča. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so na kraj nemudoma napotili več policijskih patrulj.

Policisti so kmalu po dogodku izsledili in prijeli osumljenca, ki je bežal s kraja dejanja. Gre za 52-letnega hrvaškega državljana, ki so mu pristojni odvzeli prostost ter odredili njegovo pridržanje.

Pri moškem so našli tudi orodje za vlamljanje ter nakit, izvor katerega ni znan. "Ker obstaja možnost, da nakit izvira iz drugih kaznivih dejanj, pozivamo vse, ki bi na priloženih fotografijah prepoznali svojo lastnino, da o tem obvestijo Policijo," sporočajo z ljubljanske policijske postaje.