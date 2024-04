Med begom trčil v policijski avto, ograjo in prometno signalizacijo

V nedeljo zvečer so ljubljanski policisti na ljubljanski obvoznici in cesti proti Tacnu lovili avtomobil, v katerem sta bila voznik in sopotnica. Voznik kljub opozorilom Policije ni ustavil in med begom trčil v odbojno ograjo, policijsko vozilo, cestno signalizacijo in osebni avtomobil, nato pa obstal v poškodovanem avtomobilu.