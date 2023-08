Med bloki v Ljubljani opazili več kot meter dolgega modrasa

V središču Ljubljane so med bloki opazili modrasa. Kot so nam potrdili na Gasilski brigadi Ljubljana, so žival ujeli in izpustili v naravo. Kače, ne glede na vrsto, je najbolje pustiti pri miru in se jim izogniti.

Na Poljanskem nasipu so med bloki opazili več kot meter dolgega modrasa, je poročal Dnevnik. Stanovalci so po njihovih navedbah poklicali gasilce, ki pa so potrdili, da so kačo ujeli in izpustili v naravo. icon-expand Modras FOTO: Adobe Stock Modras je najbolj strupena evropska kača, ki je razširjena tudi pri nas. Vse kače se praviloma izogibajo človeku, največ ugrizov pa se zgodi ob nepazljivosti, ko človek nevede prime kačo ali stopi nanjo, ko se ta ne uspe pravočasno umakniti. Policisti opozarjajo, da strupi kač lahko povzročijo hude otekline in motnje pri strjevanju krvi. Znaki zastrupitve se lahko kažejo kot driska, bruhanje, hude bolečine ali oteženo dihanje. PREBERI ŠE Kako reagirati ob bližnjem srečanju s kačo strupenjačo? V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, poleg modrasa še laški in navadni gad. Kače, ne glede na vrsto, je najbolje pustiti pri miru in se jim izogniti.