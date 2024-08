Med bratoma v Izoli zapele pesti, eden poškodovan

Ob 11.45 so policisti in kriminalisti na območju Izole obravnavali kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Ugotovili so, da sta se sprla in stepla brata, pri čemer je bil eden od njiju telesno poškodovan, vendar ni življenjsko ogrožen. 45-letnemu osumljencu je bila odvzeta prostost, priveden je bil pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Koper.

Zabeležili so še en pretep. Ob 23.47 uri so izolski policisti posredovali tudi zaradi pretepa v stanovanju. Ugotovljeno je bilo, da sta 50-letni in 27-letni moški fizično napadla 30-letnika in ga lažje telesno poškodovala. Policisti o tem dogodku še zbirajo obvestila, sledi kazenska ovadba zaradi nasilništva, so še sporočili.