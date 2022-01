Med Brestanico in Krškim vlak povozil moškega, ki je hodil ob tirih

Nekaj pred deveto uro dopoldne je potniški vlak med Brestanico in Krškim zbil moškega. Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da je 38-letni moški iz okolice Krškega hodil ob tirnicah in se na zvočne znake prihajajočega vlaka ni umaknil.

Kljub zaviranju je vlak moškega zadel.Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, a moškemu ni bilo več pomoči in je za posledicami umrl.

Sumljivih okoliščin pri ogledu policisti niso ugotovili, so pa o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in dežurno tožilko, prav tako je bila odrejena sanitarna obdukcija.

Zaradi nesreče je bil železniški promet oviran do 11.45 ure, so sporočili s PU Novo mesto.