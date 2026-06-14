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Črna kronika

Med delom padel v globino. Sum kaznivega dejanja?

Žirovnica, 14. 06. 2026 10.45 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Policija

V petek dopoldne se je zgodila nesreča pri delu, v kateri je 38-letnik med izvajanjem del na objektu padel v globino. Pri padcu je utrpel hude telesne poškodbe, s helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Policija postopek vodi tudi v smeri suma kaznivega dejanja.

Jeseniški policisti so bili v petek okoli 8.30 obveščeni o nesreči pri delu na območju občine Žirovnica. Po njihovih informacijah je 38-letni moški med izvajanjem del na objektu padel v globino ter pri tem utrpel hude poškodbe.

Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje nujne medicinske pomoči Jesenice, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v UKC Ljubljana. Pomoč pri zavarovanju pristanka helikopterja so nudili tudi gasilci.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, postopek vodijo tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.

O dogodku je bila obveščena delovna inšpektorica, ki je prišla na kraj. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.

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