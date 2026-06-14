Med delom padel v globino. Sum kaznivega dejanja?

Jeseniški policisti so bili v petek okoli 8.30 obveščeni o nesreči pri delu na območju občine Žirovnica. Po njihovih informacijah je 38-letni moški med izvajanjem del na objektu padel v globino ter pri tem utrpel hude poškodbe.

Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje nujne medicinske pomoči Jesenice, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v UKC Ljubljana. Pomoč pri zavarovanju pristanka helikopterja so nudili tudi gasilci.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, postopek vodijo tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.

O dogodku je bila obveščena delovna inšpektorica, ki je prišla na kraj. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.