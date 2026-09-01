Med delom v gozdu se je prevrnil traktor, ena oseba umrla

Regijski center za obveščanje Brežice je sporočil, da se je nesreča zgodila ob 12.17, ko se je v gozdu pri naselju Premagovce v občini Krško prevrnil traktor.

Gasilci Prostovoljne gasilske enote (PGE) Krško so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin.

Traktor so nato skupaj z domačinom z uporabo vitla postavili na cesto.

Na kraju so posredovali tudi policisti in reševalci nujne medicinske pomoči. Toda, oseba je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka.