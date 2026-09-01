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Črna kronika

Med delom v gozdu se je prevrnil traktor, ena oseba umrla

Krško, 01. 09. 2026 18.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Traktor v gozdu (slika je simbolična)

Krški policisti so obravnavali delovno nesrečo, v kateri je umrla ena oseba. Nesreča se je zgodila v gozdu, ko se je prevrnil traktor in pod seboj pokopal osebo.

Regijski center za obveščanje Brežice je sporočil, da se je nesreča zgodila ob 12.17, ko se je v gozdu pri naselju Premagovce v občini Krško prevrnil traktor. 

Gasilci Prostovoljne gasilske enote (PGE) Krško so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin. 

Traktor so nato skupaj z domačinom z uporabo vitla postavili na cesto. 

Na kraju so posredovali tudi policisti in reševalci nujne medicinske pomoči. Toda, oseba je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka.

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