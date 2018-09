Traktor zdrsnil v globino in pod seboj pokopal voznika

V torek je ob 19.12. uri pri Gorenjem Logu v občini Tolmin traktor zdrsnil z gozdne poti okoli 100 metrov v globino, kjer se je prevračal in pod seboj pokopal voznika.

Na pomoč so takoj priskočili gasilci PGD Most na Soči, Tolmin in reševalci GRS Tolmin, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje. Reševalci NMP ZD Tolmin so oživljali voznika traktorja, a so bile njegove poškodbe tako hude, da je kljub hitri pomoči umrl na kraju nesreče.

Gasilci so traktor na kraju nesreče stabilizirali in ga bodo danes potegnili na cesto. Gasilci in reševalci so pokojnika prenesli do poti, kjer so ga prevzele pristojne službe, so še zapisali na Upravi.