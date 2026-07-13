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Črna kronika

Med delom v vinogradu se je prevrnil traktor, voznik umrl

Imenje, 13. 07. 2026 21.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Traktor nesreča splošna

V Goriških brdih se je zgodila smrtna nesreča pri delu. Med večernim delom v vinogradu se je prevrnil traktor ter pod seboj ujel osebo. Ta je zaradi hudih poškodb na kraju umrla.

Nesreča se je po podatkih Agencije RS za zaščito in reševanje zgodila malo po 19. uri v naselju Imenje v občini Dobrovo. Med delom v vinogradu se je prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval osebo.

Na kraju so posredovali novogoriški gasilci in gasilci PGD Dobrovo, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oživljanju poškodovane osebe, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na kraju so posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči Nova Gorica in Policija.

Kljub temu je traktorist v nesreči umrl.

traktor nesreča vinograd goriška brda

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24ur.com Med delom s traktorjem se je prevrnil in podlegel poškodbam
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