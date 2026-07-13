Med delom v vinogradu se je prevrnil traktor, voznik umrl

Nesreča se je po podatkih Agencije RS za zaščito in reševanje zgodila malo po 19. uri v naselju Imenje v občini Dobrovo. Med delom v vinogradu se je prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval osebo.

Na kraju so posredovali novogoriški gasilci in gasilci PGD Dobrovo, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oživljanju poškodovane osebe, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na kraju so posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči Nova Gorica in Policija.

Kljub temu je traktorist v nesreči umrl.