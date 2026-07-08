Med delom z motorno žago po nesreči porezal kolega

Ljubljanski policisti so bili v torek, nekaj pred 13. uro, obveščeni o delovni nesreči na območju Cerknice, v kateri se je hudo poškodoval moški.

Po do sedaj zbranih obvestilih sta moška opravljala delo z motorno žago. Eden je rezal leseno letev, drugi pa jo je držal. Med delom je prvi z motorno žago pomotoma zarezal v zapestje drugega moškega. Ta se je pri tem hudo poškodoval, po doslej znanih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter preverjanjem vseh okoliščin nesreče. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.