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Črna kronika

Med delom z motorno žago po nesreči porezal kolega

Cerknica, 08. 07. 2026 10.50 pred 49 minutami 1 min branja 1

Avtor:
U.Z.
Motorna žaga

Moška sta na območju Cerknice opravljala delo z motorno žago. Kot so pojasnili policisti, je eden rezal leseno letev, drugi pa jo je držal. Tisti, ki je rezal, je po nesreči zarezal v zapestje drugega moškega in ga hudo poškodoval. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Ljubljanski policisti so bili v torek, nekaj pred 13. uro, obveščeni o delovni nesreči na območju Cerknice, v kateri se je hudo poškodoval moški.

Po do sedaj zbranih obvestilih sta moška opravljala delo z motorno žago. Eden je rezal leseno letev, drugi pa jo je držal. Med delom je prvi z motorno žago pomotoma zarezal v zapestje drugega moškega. Ta se je pri tem hudo poškodoval, po doslej znanih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter preverjanjem vseh okoliščin nesreče. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI1

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HardKore
08. 07. 2026 11.45
Zgodila se je nesreča... verjetno ga ni zanalasc, in trpita oba. Zdaj pa bodo pametni organi potalali položnice in ostale kazni... bolanija!!
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