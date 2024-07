Med divjanjem po avtocesti izgubil oblast in zletel na nižjo lokalno cesto

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so 26-letnega državljana Belgije zaradi nezanesljive vožnje ustavljali že na avtocesti v bližini Trebnjega. Vendar pa voznik modrih luči in sirene ni upošteval ter je s hitrostjo več kot 200 km/h nadaljeval vožnjo v smeri Obrežja.

Pri Drnovem je Belgijec nato izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v zemeljsko brežino. Zaradi tega ga je odbilo v zrak in pristal je na lokalni cesti pod avtocesto.

Iz razbitega vozila so ga z lažjimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, zaradi več različnih kršitev pa so mu izrekli globo v višini 1490 evrov in 11 kazenskih točk.