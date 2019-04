Izognil se je stingerju in trčil v policijsko vozilo, prijeli so ga v Italiji

V nedeljo ob 16.41 so policisti v Gradišču pri Materiji opazili sumljiv kombi bele barve tujih registrskih številk. Zapeljali so za njim in ga dvakrat poskušali pravilno zaustaviti, vendar ni ustavil, pač pa pospešeno peljal naprej. Policisti so uporabili stinger, vendar se mu je voznik v Hrpeljah izognil in bežal proti Italiji. Poleg tega je trčil v policijsko službeno vozilo.

Ob 16.48 so koprski policisti prek OKC-ja obvestili italijanske varnostne organe, saj je bežeče vozilo peljalo poti meji, policisti pa so vozili za njim in tako prestopili mejo z Italijo na bivšem mejnem prehodu Krvavi potok, skladno z mednarodnim sporazumom o čezmejnem zasledovanju. Za njim so policisti Postaje prometne policije Koper in Policijske postaje Ilirska Bistrica vozili mimo Bazovice, proti Trstu, kjer se jim je priključilo še vozilo italijanskih varnostnih organov. Voznik kombija je še vedno bežal z veliko hitrostjo, tudi preko 180 km/h, mimo Devina, proti odcepu za Vilese.

Italijanski policisti so vozilo uspeli ustavili ob 17.29 v kraju Visco pri Palmanovi. Prevzeli so postopek z voznikom, državljanom Španije, in 14 ilegalnimi prebežniki, državljani Bangladeša, so sporočili s PU Koper.