Med gašenjem požara v sortirnici odpadkov gasilec padel 2,5 metra v globino

Kot so sporočili s PU Maribor, so policisti z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je do petkovega požara v sortirnici odpadkov v Lenartu prišlo okoli 17.47, ko je zagorelo na odpadkih oziroma ostankih kovinske embalaže (pločevinke ipd.) ter ostankih trde plastike, ki so bili sortirani in stisnjeni v bale. Te so bile nameščene v odprtem delu skladišča, v sklopu ograjenega dela gospodarske družbe. Navedeni odpadki so bili namenjeni za uničenje oziroma sežig.



Prav tako je bil v bližini del že predelanih odpadkov oziroma zmlet v manjše kose. Ti odpadki so bili na kupu, vendar jih požar ni zajel.