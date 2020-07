Med gašenjem hiše v okolici Tržiča so se poškodovali trije gasilci

Okoli 14. ure je v okolici Tržiča zagorelo gospodarsko poslopje. Ogenj se je razširil tudi na stanovanjsko hišo, ki pa so jo gasilci v zahtevni intervenciji uspeli rešiti pred popolnim uničenjem. Trije gasilci so se pri tem lažje poškodovali. Po prvih podatkih v objektih ni bilo nikogar, so pa na kraju našli poginulega psa. Požar je gasilo kar 95 gasilcev z dvajsetimi vozili.

icon-expand Takole se je požar videl z razgledne točke Vrata nad Kriško goro. FOTO: Bralka Bojan Kos, predstavnik Policijske uprave Kranj, nam je sporočil, da je v okolici Tržiča danes okoli 14. ure zagorelo večje gospodarsko poslopje in del stanovanjske hiše: "Poslopje je uničeno, prav tako pripadajoči objekti, poškodovan pa je del stanovanjske hiše. Požar je pogašen, gasilci pa že pregledujejo požarišče in iščejo posamezna žarišča." Po prvih podatkih v objektih ni bilo nikogar. "Na kraju je bil najden poginuli pes. Lažje poškodovani so tudi trije gasilci, ki so v zahtevni intervenciji pred uničenjem uspeli rešiti stanovanjsko hišo," je povedal Kos. Požar je gasilo kar 95 gasilcev z dvajsetimi vozili. Aktivnosti na terenu še potekajo. Materialna škoda je velika. "Več podatkov sporočimo predvidoma jutri," je še sporočil Kos.