Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Med ognjemetom na balkon priletel tujek in huje poškodoval žensko

Parecag, 02. 01. 2026 13.50 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
N.L.
Policijski trak

Za novo leto je družina v Parecagu z balkona gledala ognjemet, ko je 55-letnico nenadoma nekaj zadelo in je začela krvaveti. V bolnišnici so ugotovili, da je na balkon priletel tujek. Ženska je hudo poškodovana, a ni v smrtni nevarnosti. Kakšen tujek oziroma ali je žensko zadel metek, bodo ugotavljali kriminalisti.

Le nekaj minut po polnoči je moški poklical koprske policiste in jim povedal, da je ženo, ki je na balkonu, nenadoma nekaj zadelo in da krvavi v prsnem delu. "Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 55-letnica stala na balkonu z možem in sinom, gledali so ognjemet. Ženska se je nenadoma skrčila in na rami je imela rano," so sporočili koprski policisti.

Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico v Izolo, kjer so policiste nato obvestili, da je huje poškodovana, s tujkom v telesu, ni pa življenjsko ogrožena.

Policisti so pričeli z intenzivno preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

ognjemet poškodba Parecag tujek policija

Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo

SORODNI ČLANKI

Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo

Zaradi neprilagojene hitrosti 77-letnik trčil v ograjo

11-letnemu dečku zasegli več kot 700 kosov pirotehnike

Nezakonito orožje prostovoljno predalo le 19 državljanov

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
02. 01. 2026 15.12
En izstrelek je probem...a ko jih je je dobivala okol uses cel vecer k je bla vecerja 5 minut prepozno je pa vse OK???
Odgovori
+0
1 1
NDM
02. 01. 2026 15.05
vsi tisti ki mečejo petarde za kazen jih poslat na ukrajinsko fronto pole bomo videli junake
Odgovori
+4
4 0
peglezn
02. 01. 2026 15.03
a je bil slovenski državljan spet? ah ti Janezi...
Odgovori
+1
1 0
kivzfccz
02. 01. 2026 15.13
Že drugi dan v Novem Letu ste zastrupljen z vašim idolom. Kaj sele bo do konca leta?.
Odgovori
0 0
Darko32
02. 01. 2026 15.00
Kaj se gremo strokovnjake in poskušamo prikriti. Naj se posluša stroko, katera bo povedala kaj je ta tujek pri ženski. Nekdo je streljal in jo zadel. Zato sedaj vidimo, da predaja orožja je bila res uspešna. Tako bodo ponoči izredno nevarni razni nočni šic ravbarji.
Odgovori
+1
2 1
coca.eskim
02. 01. 2026 15.05
Strljal je lahko kdorkoli, ni potrebno, da je nelegalno orožje. Alkohol + vzdušje marsikoga premami v nespamet.
Odgovori
+1
1 0
PridiNaVIDMAX
02. 01. 2026 14.55
BRAVO TITO,HVALA GOLOBAR IN PLESALCI IN VAŠ UVOZ STRUPENE MULTIKULTURE!!! Že tako mamo tukaj okol 25% balkana, ki je dobesedno prepojen in sinonim za kriminal in tega vam nikoli nebomo oprostili in pozabili!!! ZADNJIČ STE NA OBLASTI LOPOVI RDEČI, ZADNJIČ!!!
Odgovori
-5
6 11
Rožle Patriot
02. 01. 2026 14.33
Torej, predaja orožja ni prinesla čisto nobenega učinka .. !!!
Odgovori
+6
10 4
Pig Brother
02. 01. 2026 14.30
Ko ni v Sloveniji nesreč druge iščete. Še vedno ste jih v evropi naštel manj kot 10. Dejte podatke za 2 vasi zaradi alkohola v Sloveniji :)
Odgovori
-9
4 13
KrofKrof
02. 01. 2026 14.34
Parecag je v Sloveniji.
Odgovori
+13
13 0
Rožle Patriot
02. 01. 2026 14.38
Ne, to je v Pakistanu !!!
Odgovori
-1
3 4
4krogci
02. 01. 2026 14.49
V Parecagu so naseljeni samo žabarji pa štajerci...tko da to nikakor ni v Sloveniji!!!
Odgovori
-3
2 5
Rožle Patriot
02. 01. 2026 14.18
"Le nekaj minut po polnoči je moški poklical koprske policiste " .... .... Poklical je predvsem njen mož !!!
Odgovori
+7
9 2
polnjenapaprika
02. 01. 2026 14.22
mož je bil takrat v službi
Odgovori
+9
9 0
Rožle Patriot
02. 01. 2026 14.35
Torej, je bil takrat na balkonu tudi njen ljubimec .. !
Odgovori
+0
5 5
bibaleze
Portal
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
cekin
Portal
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
moskisvet
Portal
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425