Med ognjemetom na balkon priletel tujek in huje poškodoval žensko

Le nekaj minut po polnoči je moški poklical koprske policiste in jim povedal, da je ženo, ki je na balkonu, nenadoma nekaj zadelo in da krvavi v prsnem delu. "Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 55-letnica stala na balkonu z možem in sinom, gledali so ognjemet. Ženska se je nenadoma skrčila in na rami je imela rano," so sporočili koprski policisti.

Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico v Izolo, kjer so policiste nato obvestili, da je huje poškodovana, s tujkom v telesu, ni pa življenjsko ogrožena.

Policisti so pričeli z intenzivno preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.