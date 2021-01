Med hišnimi preiskavami zasegli 678.020 cigaret in 66 tisoč evrov

Finančni preiskovalci so na podlagi utemeljenih sumov pridobili odredbe o hišnih preiskavah na območju Maribora, ki so jih nato v torek izvedli skupaj s policisti Policijske uprave Maribor v več hišnih preiskavah. Odkrili in zasegli so 3.390 škatel oziroma 678.020 kosov cigaret različnih znamk in 60 kilogramov drobno rezanega tobaka brez trošarinskih oznak, so sporočili. Prav tako so v postopku zasegli 66.000 evrov gotovine, za katero obstaja sum, da izhaja iz nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. Izračunali so, da je bila država zaradi neplačane trošarine ob 86.000 evrov.

Zoper storilca bodo uvedli ustrezne prekrškovne postopke.