Med hišno preiskavo 26-letniku zasegli 66 sadik prepovedane konoplje

Policisti Policijske postaje Litija so na podlagi odredbe pristojnega sodišča na območju Litije opravili hišno preiskavo pri 26-letnem osumljencu. Med hišno preiskavo so policisti odkrili 66 sadik prepovedane droge konoplje in pripomočke ter opremo za gojenje in preprodajo prepovedane droge.

Predmeti so bili osumljencu zaseženi, policisti pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so še sporočili s PU Ljubljana.