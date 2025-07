Pištola in plinski naboji

Policisti so zasegli pištolo s 87 plinskimi naboji in pet ognjemetnih izdelkov – petard, katerih posest je prepovedana.

"Zoper kršitelja sledi prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter Zakona o varstvu javnega reda in miru," so sporočili iz Policijske uprave Maribor.