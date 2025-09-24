Med hišno preiskavo našli prostor za gojenje konoplje in dvometrske rastline

Policisti so hišno preiskavo opravili v ponedeljek in v hiši v naselju v občini Miren-Kostanjevica odkrili prirejen prostor za sušenje rastlin, v katerem se je nahajalo več sadik konoplje. "V ločenem prostoru pa je bila najdena večja količina posušene zelene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Policisti so med preiskavo zasegli tudi delce posušene rastline, shranjene v PVC vrečkah in kartonskih škatlah ter 26 svežih zelenih rastlin, visokih med 150 in 220 centimetrov," so po končani preiskavi sporočili iz PU Nova Gorica.

Ob tem so zasegli tudi pripomočke in opremo za gojenje prepovedane droge, kot so razvlažilnik, ventilator, kovinski filter, aluminijasta cev, digitalni merilec vlage in temperature, časovniki, transformatorji, osvežilec zraka, posebne luči za gojenje rastlin, regulator temperature in hitrosti ventilacije ter druge elektronske naprave. "Hišna preiskava se je nadaljevala tudi na drugem hišnem naslovu oz. objektu, kjer so našli in zasegli 21 vrhov posušenih rastlin (v dolžini približno 100 centimetrov) ter dodatna oprema za gojenje konoplje."

Policija je že obvestila pristojne pravosodne organe, po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi pa bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica zoper 35-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.