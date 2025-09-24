Svetli način
Črna kronika

Med hišno preiskavo našli prostor za gojenje konoplje in dvometrske rastline

Miren, 24. 09. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Novogoriški policisti so v enem od naselij v občini Miren-Kostanjevica v hišni preiskavi pri 35-letniku odkrili prirejen prostor za sušenje rastlin z več sadikami konoplje. Našli so tudi več pripomočkov in opreme za gojenje. Preiskavo so nadaljevali še na drugem naslovu, kjer so prav tako odkrili več kot 20 posušenih rastlin.

Policisti so hišno preiskavo opravili v ponedeljek in v hiši v naselju v občini Miren-Kostanjevica odkrili prirejen prostor za sušenje rastlin, v katerem se je nahajalo več sadik konoplje. "V ločenem prostoru pa je bila najdena večja količina posušene zelene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Policisti so med preiskavo zasegli tudi delce posušene rastline, shranjene v PVC vrečkah in kartonskih škatlah ter 26 svežih zelenih rastlin, visokih med 150 in 220 centimetrov," so po končani preiskavi sporočili iz PU Nova Gorica. 

Ob tem so zasegli tudi pripomočke in opremo za gojenje prepovedane droge, kot so razvlažilnik, ventilator, kovinski filter, aluminijasta cev, digitalni merilec vlage in temperature, časovniki, transformatorji, osvežilec zraka, posebne luči za gojenje rastlin, regulator temperature in hitrosti ventilacije ter druge elektronske naprave. "Hišna preiskava se je nadaljevala tudi na drugem hišnem naslovu oz. objektu, kjer so našli in zasegli 21 vrhov posušenih rastlin (v dolžini približno 100 centimetrov) ter dodatna oprema za gojenje konoplje."

Policija je že obvestila pristojne pravosodne organe, po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi pa bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica zoper 35-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. 

JAZsemTI
24. 09. 2025 16.46
Vsako leto jim poberejo ko je že vse zrelo😏
Banion
24. 09. 2025 16.35
saj ni čudno da so ti proizvodi tako dragi ko se kar naprej uničuje proizvodnja
medŠihtom
24. 09. 2025 16.35
dejte že enkrat legalizirat gojenje konoplje tako kot v vseh normalnih državah. še subvencije dajte vrtičkarjem in ceneje elektriko, da bo kvalitetnega pridelka čimveč. banda farmacevtska.
jung
24. 09. 2025 16.32
+1
Samooskrba je naša prihodnost.
flojdi
24. 09. 2025 16.30
?kje pa so svercarji Umetnih zadetkanilov..a teh ni mrbit??
mastablasta
24. 09. 2025 15.41
+5
za penzijo je treba poskrbet dokler si mlad.
Slovenska pomlad
24. 09. 2025 15.41
+1
Ja in?
vicente
24. 09. 2025 15.35
+4
eden redkih ki goji domačico,pustite ga
