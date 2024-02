Med hišno preiskavo našli skoraj 200 ponarejenih bankovcev

Policisti občane opozarjajo na previdnost pri poslovanju z gotovino, še posebej pri bankovcih za višje zneske. Bankovce dobro preglejte, otipajte in obrnite proti svetlobi, kjer so ponaredki zaščitnih elementov bolj opazni.

Pozorni bodite tudi na relief, ki ga ponaredki največkrat nimajo. "Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem znaku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki," pojasnjujejo novomeški policisti.

Če sumite, da je bankovec ponarejen, preverite več zaščitnih elementov in bankovec primerjajte z drugim bankovcem. Če ste v dvomih, lahko bankovec prinesete tudi v pregled na blagajno Banke Slovenije. Prav tako policisti svetujejo, da v primeru dvoma o pristnosti transakcije ne izpeljete. "Skušajte si zapomniti čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli in o tem obvestite policiste. Ti podatki so pri policijski preiskavi zelo koristni."