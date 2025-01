Med hišno preiskavo odkrili laboratorij za gojenje marihuane

Na območju Rač so policisti opravili hišno preiskavo pri 37-letniku in 31-letnici, pri tem pa so odkrili laboratorij in pripomočke za gojenje marihuane, prav tako pa so zasegli večjo količino droge in prepovedano snov v športu. Za očitana kazniva dejanja osumljencema, proti katerima bodo podali kazensko ovadbo, grozi kazen od enega do 10 let zapora.