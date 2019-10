Med hišno preiskavo policisti zasegli konopljo in naboje

Policisti policijske postaje Zagorje ob Savi so na podlagi odredbe pristojnega sodišča prejšnji teden opravili več hišnih preiskav na območju Zagorja ob Savi in Litije. Pri preiskavah so zasegli nekaj sto gramov prepovedane droge konoplje ter več nabojev različnih kalibrov, so sporočili s PU Ljubljana.

Zoper tri osumljence bodo policisti po vseh zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na pristojno drđžavno tožilstvo, zaradi posesti nabojev brez dovoljenja pa bodo uvedli prekrškovni postopek.