Med hišno preiskavo pri dveh Celjanih odkrili in zasegli okoli tisoč petard

V sklopu hišne preiskave so našli in zasegli nekaj manj kot tisoč petard, in sicer 900 piratk, 90 cober in eno super cobro. Njihova uporaba je zakonsko prepovedana.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva bo Policija oba moška kazensko ovadila. Zoper polnoletnega Celjana so izdali še odločbo v hitrem postopku zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni efekt je pok, je pri nas prepovedana.

"Žal opažamo, da so ravno petarde vseh oblik in moči tiste, ki jih predvsem mladoletniki kupujejo na črnem trgu, bodisi pri preprodajalcih bodisi prek spleta in jih neprimerno uporabljajo, zato prihaja do poškodb. Močno pokanje pa pogosto vznemirja občane in pri njih povzroča občutke nelagodja in strahu," je zapisala tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.