Med hišno preiskavo v Litiji zasegli večje količine konoplje in puško z naboji

V ponedeljek so litijski policisti na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Trbovljah opravili hišno preiskavo pri 52-letniku iz okolice Litije. "Odkrili smo približno sedem kilogramov posušene konoplje, več kot 2100 manjših delov rastline (vejice z vršički), pripomočke za gojenje in prodajo prepovedane droge ter puško s skupno 90 naboji," danes poročajo s Policijske uprave Ljubljana. Kot je povedala njihova predstavnica za stike z javnostjo Aleksandra Golec, je bila osumljenemu odvzeta prostost zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. "Priveden bo k preiskovalnemu sodniku. V zvezi nedovoljene posesti orožja pa bo zoper njega uveden prekrškovni postopek,"so še sporočili s PU Ljubljana.