Med hišno preiskavo zasegli revolver

Policisti PP Ptuj so v petek po odredbi sodišča opravili hišno preiskavo pri kršitelju, doma z območja Upravne enote Ormož. Kršitelja so pred tem obravnavali zaradi kršitve javnega reda in miru. Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo – revolver in 46 pripadajočih nabojev. Našli in zasegli so še dodatno krajšo cev za pištolo.