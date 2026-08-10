Med intervencijo ob požaru na vipavski hitri cesti poškodovan gasilec

Policisti so bili nekaj pred 21. uro obveščeni, da je pred zadnjim predorom na Rebernicah zagorelo osebno vozilo s švicarskimi registrskimi oznakami. V vozilu so bili 38-letni voznik, 38-letna sopotnica in dva otroka.

Požar se je z vozila razširil tudi na travo in grmičevje ob hitri cesti. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Med intervencijo se je eden od njih poškodoval.

Policisti so ugotovili, da je osebno vozilo v požaru v celoti pogorelo. O okoliščinah prometne nesreče so obvestili tudi druge pristojne službe. O vseh ugotovitvah bodo obveščali okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so dodali.