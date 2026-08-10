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Črna kronika

Med intervencijo ob požaru na vipavski hitri cesti poškodovan gasilec

Vipava, 10. 08. 2026 15.31 pred 39 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Gasilci splošno 1

Na vipavski hitri cesti na Rebernicah je v nedeljo zvečer zagorelo osebno vozilo. Štirje državljani Severne Makedonije, ki so bili v vozilu, so se pravočasno umaknili na varno. Med intervencijo se je poškodoval gasilec, ki so ga na zdravljenje odpeljali v šempetrsko bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Gasilci
Gasilci
FOTO: Bobo

Policisti so bili nekaj pred 21. uro obveščeni, da je pred zadnjim predorom na Rebernicah zagorelo osebno vozilo s švicarskimi registrskimi oznakami. V vozilu so bili 38-letni voznik, 38-letna sopotnica in dva otroka.

Požar se je z vozila razširil tudi na travo in grmičevje ob hitri cesti. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Med intervencijo se je eden od njih poškodoval.

Policisti so ugotovili, da je osebno vozilo v požaru v celoti pogorelo. O okoliščinah prometne nesreče so obvestili tudi druge pristojne službe. O vseh ugotovitvah bodo obveščali okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so dodali.

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brabusednet
10. 08. 2026 16.13
Tudi nevladnica Nika se poškoduje v akciji
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mojcd
10. 08. 2026 16.03
Vroče je ni kaj
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NeXadileC
10. 08. 2026 15.39
EV?
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