Med iskalno akcijo našli truplo

Novogoriške policiste so v sredo obvestili, da svojci na območju naselja Zakojca v občini Cerkno pogrešajo 36-letnega moškega. Ta se je v torek, okoli 15. ure, od doma odpeljal z osebnim vozilom v smeri kraja Bukovski Vrh, pozneje pa se je za njim izgubila vsaka sled. Kljub iskalni akciji policisti v sredo pogrešanega niso našli.

Danes pa so s PU Nova Gorica sporočili, da je v četrtek zgodaj popoldne, na zahtevnem in hribovitem terenu na območju Zakojce in Bukovskega Vrha, Šentviške planote in Baške grape na Tolminskem, stekla obsežna iskalna akcija. Policistom se je pridružilo večje število gasilcev iz različnih gasilskih društev z območja oziroma skupno okoli 80 ljudi.