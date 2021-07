Med lažnim zbiranjem prostovoljnih prispevkov okradli starostnika

Na območju Cerknice sta se včeraj zgodili dve drzni tatvini, ko je zaenkrat še neznani storilec zamotil starejša oškodovanca pod pretvezo, da pobira prostovoljne prispevke, med tem pa jima je iz denarnice odtujil nekaj sto evrov gotovine. Storilec je mlajši moški krajših črnih las, ki je bil oblečen v črno majico in hlače. Z njim so bile še tri osebe, s kraja dogodka pa so se odpeljali z osebnim vozilom znamke BMW, sive barve, nemških registrskih oznak. Kot so sporočili s PU Ljubljana, policisti z zbiranjem obvestil še nadaljujejo.

Sicer pa se podobne goljufije in žeparstvo dogajajo povsod po svetu, še zlasti pa v večjih mestih. Policisti opozarjajo, da gre pogosto za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi premotijo žrtev. "Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali ostale vredne stvari, ki jih ima žrtev pri sebi. Pred njimi vas lahko varujeta le nenehna pozornost in določena mera nezaupanja do ljudi," pravijo policisti in opozarjajo, da storilci na žrtve prežijo predvsem v nakupovalnih središčih ali na drugih javnih krajih, kjer je večje število ljudi.

Policisti zato svetujejo, da od oseb, ki pobirajo prostovoljne prispevke, na vpogled zahtevate identifikacijsko izkaznico in dovoljenje za pobiranje prispevkov. Če ste v dvomu, ali ne gre morda za goljufa, je priporočljivo takšno osebo tudi odsloviti. Če tudi to ne zaleže in oseba še naprej vztraja in je vsiljiva, pa lahko pokličete tudi policiste, saj gre za vznemirjanje, ki lahko vključuje tudi elemente kršitve javnega reda in miru.

"V kolikor ste priča tem dejanjem, o tem obvestite Policijo, pri tem pa si skušajte zapomniti čim več podatkov o osebah (opis oblačila, vozila, ki jih uporabljajo ...). V kolikor kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite Policijo na številko 113," še svetujejo policisti.