Kranjski policisti so bili o nesreči obveščeni v petek okoli 14.30. 26-letniku so na pomoč prihiteli gorski reševalci GRS Kranj in ga nepoškodovanega spravili z drevesa.

Obveščen je bil preiskovalec letalskih nesreč. Policisti so na kraju zbrali obvestila in bodo dogodek ustrezno dokumentirali.