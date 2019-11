Med masažo starejšemu paru ukradli 180 evrov

K starejšemu paru sta v Izoli pristopili ženski, stari med 40 in 50 let, oblečeni v temno modra oblačila, visoki približno 165 cm, ki sta se predstavili kot delavki Centra za socialno delo. Ponujali sta masažo in obisk toplic.

Zakonca sta posedli na stole tako, da sta bila obrnjena proti zidu, in ju masirali. Po desetih minutah sta rekli, da morata oditi. Kasneje sta zakonca ugotovila, da jima je iz denarnice zmanjkalo 180 evrov gotovine, so sporočili s PU Koper.

"Ko se pri vas pojavijo ljudje, ki jih ne poznate, bodite previdni in poskrbite za varnost svoje lastnine. Stanovanja in hiše zaklepajte, od vsakega, ki vam kaj ponuja, pa lahko zahtevate, da se izkaže z dokumenti," so opozorili policisti.

Kot pravijo, v zadnjem času po celi državi opažajo dva primera goljufov. V prvem primeru storilci vabijo ljudi iz hiše z namenom, da si "nekaj skupaj pogledajo" in jih s tem tako zamotijo, da pozabijo na varnost svoje lastnine. Medtem pa drugi storilec hišo pregleda in ukrade stvari, kot so zlatnina, ure in denar. V drugem primeru pa pridejo na dom, navadno k starejšim občanom, in jim ponudijo različne usluge. Pri tem izkoristijo nepazljivost in ukradejo prav tako gotovino in zlatnino.