Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Med menjavo pnevmatike popustila dvigalka, pod tovornjakom umrl 40-letnik

Kronovo, 26. 09. 2025 09.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Pred izvozom Dobruška vas na dolenjski avtocesti se je zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl 40-letnik. Ta je pomagal vozniku tovornega vozila pri menjavi pnevmatike. Med postavljanjem druge dvigalke je prva popustila, tovorno vozilo pa padlo na tla in 40-letnika tako hudo poškodovalo, da je umrl.

40-letni voznik je splezal pod prednji del vozila, da bi namestil še eno dvigalko, takrat pa je že postavljena dvigalka popustila. (fotografija je simbolična)
40-letni voznik je splezal pod prednji del vozila, da bi namestil še eno dvigalko, takrat pa je že postavljena dvigalka popustila. (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Nesreča se je zgodila približno en kilometer pred izvozom Dobruška vas okoli 12.30, ko je 46-letnemu vozniku tovornega vozila počila prednja desna pnevmatika. Ustavil je na odstavnem pasu in o tem obvestil drugega voznika, ki se je prav tako nahajal na tej relaciji, in ga prosil za pomoč. "40-letni voznik se je odzval, se odpeljal do njega, in s svojim tovornim vozilom prav tako ustavil na odstavnem pasu. Z namenom menjave pnevmatike sta pod tovorno vozilo podstavila dvigalko in dvignila prednji del vozila. Zatem je 40-letni voznik splezal pod prednji del vozila, da bi namestil še eno dvigalko, takrat pa je že postavljena dvigalka popustila, tovorno vozilo pa padlo na tla in 40-letnika poškodovalo," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Zaradi poškodb je 40-letni voznik umrl. 

Policisti so skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravili ogled kraja dogodka in pri tem tujo krivdo izključili. O dogodku bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Promet je bil na tem delu avtoceste oviran do 17.30. 

Naslednji članek

16-letnik na mopedu trčil v kolesarko, ki se je huje poškodovala

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256