Med menjavo pnevmatike popustila dvigalka, pod tovornjakom umrl 40-letnik

Nesreča se je zgodila približno en kilometer pred izvozom Dobruška vas okoli 12.30, ko je 46-letnemu vozniku tovornega vozila počila prednja desna pnevmatika. Ustavil je na odstavnem pasu in o tem obvestil drugega voznika, ki se je prav tako nahajal na tej relaciji, in ga prosil za pomoč. "40-letni voznik se je odzval, se odpeljal do njega, in s svojim tovornim vozilom prav tako ustavil na odstavnem pasu. Z namenom menjave pnevmatike sta pod tovorno vozilo podstavila dvigalko in dvignila prednji del vozila. Zatem je 40-letni voznik splezal pod prednji del vozila, da bi namestil še eno dvigalko, takrat pa je že postavljena dvigalka popustila, tovorno vozilo pa padlo na tla in 40-letnika poškodovalo," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Zaradi poškodb je 40-letni voznik umrl.

Policisti so skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravili ogled kraja dogodka in pri tem tujo krivdo izključili. O dogodku bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Promet je bil na tem delu avtoceste oviran do 17.30.