Med najbolj iskanimi evropskimi ubežniki tudi Enis Kočan

Nekateri najbolj iskani evropski kriminalci so dolgoletni ubežniki, ki so se več let izmikali prijetju. Nekaj jih sedaj morda celo živi relativno običajno življenje, vendar imajo temno, kriminalno preteklost, ki si jo obupno želijo skriti. Med pobeglimi storilci je tudi slovenski državljan Enis Kočan. Iščejo ga zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Policija prosi za informacije.

Europol in Evropska mreža skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb (European Network of Fugitive Active Search Teams – ENFAST) sta tudi letos sprožila kampanjo za izsleditev najbolj iskanih ubežnikov, imenovano EU Most Wanted (Najbolj iskani v EU 2021). Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, se letošnja kampanja osredotoča na ubežnike, ki se skrivajo vsem na očeh po celotni Evropi. V kampanji EU Most Wanted sodelujejo skoraj vse države članice, trenutno pa je na spletni strani objavljenih 62 ubežnikov. Vsi so iskani zaradi hudih zločinov, kot so umor, trgovina s prepovedanimi drogami in trgovina z ljudmi. Na spletni strani EU Most Wanted si lahko pogledate fotografije teh ubežnikov in preverite, ali jih prepoznate. Če jih, lahko to anonimno sporočite prek spletne strani in tako pomagate organom pregona ujeti dolgotrajne ubežnike.

icon-expand Z obiskom spletne strani EU Most Wanted lahko Policiji priskrbite ključne informacije in ji pomagate najti ubežnika. FOTO: Europol

Med iskanimi tudi Enis Kočan Iz Slovenije je na seznam iskanih ubežnikov uvrščen Enis Kočan, rojen leta 1982, ki je iskan zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Policisti prosijo za informacije o iskani osebi, ki jim jih lahko posredujete na anonimni telefon policije 080 1200, lahko pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb fast@policija.si.

icon-expand Enis Kočan FOTO: Policija

Do zdaj so prijeli že 110 ubežnikov



Od vzpostavitve spletne strani v letu 2016 so bile kampanje EU Most Wanted vsako leto uspešne. V letu 2020 je bilo prijetih skupno 16 ubežnikov, pet od teh zahvaljujoč kampanji. A ne le zaradi namigov javnosti, kriminalci se zaradi povečane ozaveščenosti javnosti včasih predajo tudi sami. Skupaj je bilo od leta 2016 do danes prijetih 110 ubežnikov, 41 aretacij je neposredno povezanih z namigi s spletne strani EU Most Wanted. "Bistvo te kampanje je pravica za žrtve. Z obiskom spletne strani EU Most Wanted in s pregledom fotografij ubežnikov lahko pomagate prijeti dolgotrajne ubežnike in jih privesti pred sodišče. Do sedaj je bilo prijetih 110 ubežnikov. Europol in nacionalni organi pregona potrebujejo vašo pomoč pri zaščiti evropskih državljanov," je pozval namestnik izvršnega direktorja operacij pri Europolu Jean-Phillippe Lecouffe.