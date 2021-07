Med nevarno vožnjo trčil v policijsko vozilo, se upiral in poškodoval policista

Malo po 11. uri so velenjski policisti opazili 24-letnega voznika osebnega avtomobila Audi A6, ki je z nevarno vožnjo ogrožal sebe in mnoge druge udeležence v cestnem prometu. Voznik na znake policistov ni ustavil, po več velenjskih ulicah je nadaljeval z nevarno vožnjo, tudi po pločnikih, druge voznike je ogrožal tudi z vožnjo v križišču pri rdeči luči, sporočajo s PU Celje.

Na Šaleški ulici je nato trčil v policijsko vozilo, med postopkom pa se je policistom upiral ter pri tem enega poškodoval.

Voznika je Policija pridržala, vozilo pa so mu zasegli. Po zbranih obvestilih ga bodo kazensko ovadili, še sporočajo. Pri tem pozivajo vse morebitne očividce in voznike, ki jih je z nevarno vožnjo ogrožal, da to sporočijo na telefonsko številko 113.