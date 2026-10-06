Med nudenjem pomoči obolelemu napadli in lažje poškodovali reševalko ZD Črnomelj

Po podatkih Policijske uprave (PU) Novo mesto so bili reševalci o dogodku v naselju Lokve pri Črnomlju, o katerem je sicer prvi poročal portal Moja Dolenjska, napoteni prejšnji torek okoli 19. ure, da bi nudili pomoč osebi, ki se ji je poslabšalo zdravstveno stanje.
Med nudenjem zdravstvene pomoči obolelemu je ena od oseb na kraju izražala nestrinjanje, ovirala delo zdravstvenih delavcev in eno od delavk prijela za ramena ter jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu.
V nadaljevanju so zato policisti reševalcem nudili asistenco pri prevozu obolele osebe v bolnišnico. Opravili so razgovore, reševalko pa napotili k obisku zdravnika, ki je ugotovil, da je lažje poškodovana.
Kdo je bil napadalec, na Policiji zaradi varstva osebnih podatkov in interesa predkazenskega postopka še ne morejo pojasnjevati. Preiskava in zbiranje obvestil namreč še potekata, so navedli.
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Črnomelj Danica Milkovič je potrdila, da je reševalka utrpela lažje poškodbe, dogodek jo je tudi psihično pretresel. O dogodku je sicer zdravstveni dom poleg Policije obvestil še občino Črnomelj in ministrstvo za zdravje.
V črnomaljskem zdravstvenem domu po njenih navedbah beležijo tudi druge oblike nasilja nad zaposlenimi. V preteklosti so tako že fizično napadli medicinsko sestro v ambulanti, ko jo je pacient oziroma spremljevalec udaril po obrazu, zabeležili so tudi primer pljuvanja v zaposleno osebo, je navedla Milkovičeva.
"Najpogosteje pa se zaposleni pri svojem delu srečujejo z grožnjami, tudi z grožnjami v povezavi z izsiljevanjem, ter z verbalnimi napadi. Takšni dogodki se pojavljajo tudi do trikrat tedensko in tako predstavljajo ponavljajočo se obremenitev ter pomembno tveganje za varnost in dobro počutje zaposlenih," opozarja.
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