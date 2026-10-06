Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Med nudenjem pomoči obolelemu napadli in lažje poškodovali reševalko ZD Črnomelj

Črnomelj, 06. 10. 2026 16.28 pred 35 minutami 2 min branja 25

Avtor:
STA Ti.Š.
Reševalko so napadli med nudenjem prve pomoči oboleli osebi. (Fotografija je simbolična)

Reševalci ZD Črnomelj so odzvali na klic o oboleli osebi v naselju Lokve. Po prihodu so osebi začeli nuditi pomoč, pri čemer so naleteli na nestrinjanje ene od navzočih oseb. Ta je ovirala njihovo delo, eno od reševalk je tudi prijela za ramena in jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu. Pri tem je ta utrpela lažje poškodbe.

Po podatkih Policijske uprave (PU) Novo mesto so bili reševalci o dogodku v naselju Lokve pri Črnomlju, o katerem je sicer prvi poročal portal Moja Dolenjska, napoteni prejšnji torek okoli 19. ure, da bi nudili pomoč osebi, ki se ji je poslabšalo zdravstveno stanje.

Med nudenjem zdravstvene pomoči obolelemu je ena od oseb na kraju izražala nestrinjanje, ovirala delo zdravstvenih delavcev in eno od delavk prijela za ramena ter jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu.

V nadaljevanju so zato policisti reševalcem nudili asistenco pri prevozu obolele osebe v bolnišnico. Opravili so razgovore, reševalko pa napotili k obisku zdravnika, ki je ugotovil, da je lažje poškodovana.

Reševalko so napadli med nudenjem prve pomoči oboleli osebi. (Fotografija je simbolična)
Reševalko so napadli med nudenjem prve pomoči oboleli osebi. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Kdo je bil napadalec, na Policiji zaradi varstva osebnih podatkov in interesa predkazenskega postopka še ne morejo pojasnjevati. Preiskava in zbiranje obvestil namreč še potekata, so navedli.

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Črnomelj Danica Milkovič je potrdila, da je reševalka utrpela lažje poškodbe, dogodek jo je tudi psihično pretresel. O dogodku je sicer zdravstveni dom poleg Policije obvestil še občino Črnomelj in ministrstvo za zdravje.

Preberi še Znotraj ZD Ljubljana letos prijavljenih več kot 100 nasilnih dogodkov

V črnomaljskem zdravstvenem domu po njenih navedbah beležijo tudi druge oblike nasilja nad zaposlenimi. V preteklosti so tako že fizično napadli medicinsko sestro v ambulanti, ko jo je pacient oziroma spremljevalec udaril po obrazu, zabeležili so tudi primer pljuvanja v zaposleno osebo, je navedla Milkovičeva.

"Najpogosteje pa se zaposleni pri svojem delu srečujejo z grožnjami, tudi z grožnjami v povezavi z izsiljevanjem, ter z verbalnimi napadi. Takšni dogodki se pojavljajo tudi do trikrat tedensko in tako predstavljajo ponavljajočo se obremenitev ter pomembno tveganje za varnost in dobro počutje zaposlenih," opozarja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
napad reševalka ZD Črnomelj prva pomoč Policija

V požaru v podjetju na Polzeli dva poškodovana, eden hujše

24ur.com Helikopter poletel že trikrat: ena oseba umrla, druga huje poškodovana
24ur.com Med pretepom huje poškodovana ena oseba
24ur.com Steplo se je več oseb, moškega zabodli
24ur.com V nesreči na kamniški obvoznici poškodovana reševalca
24ur.com V nesreči na smučišču Cerkno dve osebi poškodovani
24ur.com Na stezi našli ostre predmete z žeblji, pohodnica lažje poškodovana
24ur.com Zrušila se je streha, moški rešil ujetega brata, gasilci evakuirali pet oseb
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
06. 10. 2026 17.03
Se točno ve ,kdk je bil napadalec,kakšni osebni podatki,sedeti za 10 let.
Odgovori
+1
1 0
Stauffenberg
06. 10. 2026 17.03
Lokve pri Črnomlju so romsko naselje. Ne razumem zakaj se ta resnični podatek ne sme napisati v članku, ko pa vsi vedo, da gre za kraj, kjer živi ta etnija.
Odgovori
0 0
enaleteca
06. 10. 2026 17.03
Nič ne prispevajo, dobesedno živijo kot bubregi v loju, nato pa ko jim nudiš pomoč, postanejo zelo naduti, arogantni in agresivni. Vem iz izkušenj, ker sem imela tudi jaz take osebke v ordinaciji.
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
06. 10. 2026 17.02
Zaradi varstva osebnih podatkov in predkazenskega postopka ne bodo govorili o imenih. A ko pa je policist ali pa kdo drug ovaden takrat pa ne velja nobena zakonodaja več. Kakšna dvojna merila.
Odgovori
0 0
blue3dragon
06. 10. 2026 17.01
Lokve, kdo že živi tam? A je potrebno ugibati tistemu, ki se je enkrat v življenju peljal skozi to naselje?
Odgovori
+0
1 1
diablok9
06. 10. 2026 16.59
Zarad zapečencev tvegajo svoje zdravje....se je za zamislit!
Odgovori
+3
4 1
BrezPitt
06. 10. 2026 16.58
Pa kako se to sedaj dogaja, ko pa imamo prečastitega jajota na prestolu?
Odgovori
+0
5 5
Kritikizstajerske
06. 10. 2026 16.57
sigurno kak cistokrni....
Odgovori
+4
4 0
2fast4
06. 10. 2026 16.57
Narod 4 x ZA...levičarji so uničili vse kar se da...
Odgovori
+3
8 5
Uporabnik1921539
06. 10. 2026 17.00
in dopustili, da plevel preraste cvetje
Odgovori
-1
1 2
Ricinus
06. 10. 2026 17.03
Ko so bili na oblasti še jugo ultra levičarji ni bilo nobenih problemov s to sorto
Odgovori
0 0
300 let do specialista
06. 10. 2026 16.52
Gospoooood, nism jsss...
Odgovori
+4
4 0
Miha1999
06. 10. 2026 16.52
Kdaj bo država odprla oči, reševalec , gasilec, policist se za povprečno plačo izpostavlja in nudi pomoč neotesani manjšini, ki ne pozna kulture, bontona....med tem pa manjšina prejema vse socialne transferjev, ki so na razpolago.
Odgovori
+10
10 0
DirtySanchez
06. 10. 2026 16.52
Ni mi jasno kako policija ne mora porihtat teh ciganskih naselij. Če navadna policija tega ni sposobna pa aktivirajte specialno enoto da jih zradirajo enkrat za vselej. Ne moram verjet da se pustimo da se eni cigančki delajo norca iz nas slovencev.
Odgovori
+11
12 1
Morgoth
06. 10. 2026 16.54
To je vse del kalergi plana. Manjšinam je dovoljeno vse, nad avtohtonci pa represija
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
06. 10. 2026 16.51
Toliko bolj pomembno, da na prihajajočih referendumih glasujemo ZA, da tudi ta delikventna manjšina prične delati na javnih delih.
Odgovori
+6
8 2
BrezPitt
06. 10. 2026 17.03
Ja, o ukinitvi rtv naročnine, o volilni pravici tujcev in parlamentarni preiskavi vse to bo pomagalo, da bo bakrena manjšina boljša.
Odgovori
0 0
Morgoth
06. 10. 2026 16.50
Zakaj se jim sploh pomaga!? Prispevajo itak nič, samo jemljejo, potem pa še napadejo tiste, ki pomagajo.
Odgovori
+7
7 0
periot22
06. 10. 2026 16.50
Zakaj ščitite krivca naj se ve kdo je bil napadalec ali napadalka, sramota je da se v naši državi vedno ščiti takšne ljudi ki škodujejo drugim!!!!!!!!
Odgovori
+4
5 1
konec_oderuških_davkov
06. 10. 2026 16.46
pa ve se kdo so bili ti cigi, kaj ni jasno...
Odgovori
+10
10 0
taft007
06. 10. 2026 16.42
Vsake toliko kaj kapne v javnost. Mogoče 1% vsega kar se dogaja.
Odgovori
+15
15 0
Brane123
06. 10. 2026 16.44
samo njihove najboljše dosežke se objavlja :)
Odgovori
+8
8 0
300 let do specialista
06. 10. 2026 16.53
😆😆 top 10 praviš.
Odgovori
+1
1 0
ares2
06. 10. 2026 16.41
Saj na Lokvah je sedež črnomalske policije. In na drugem portalu lepo piše, da so bili romi, kakšno varstvo podatkov?
Odgovori
+19
19 0
suleol
06. 10. 2026 16.40
crnomelj vse jasno
Odgovori
+12
12 0
Lens
06. 10. 2026 16.39
Upam, da mu karma kmalu vrne z obrestmi.
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
vizita
Portal
"Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo."
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
cekin
Portal
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
To so največje skrbi Nemcev
To so največje skrbi Nemcev
moskisvet
Portal
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
okusno
Portal
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
voyo
Portal
Poročna pogodba
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984