Med nudenjem pomoči obolelemu napadli in lažje poškodovali reševalko ZD Črnomelj

Po podatkih Policijske uprave (PU) Novo mesto so bili reševalci o dogodku v naselju Lokve pri Črnomlju, o katerem je sicer prvi poročal portal Moja Dolenjska, napoteni prejšnji torek okoli 19. ure, da bi nudili pomoč osebi, ki se ji je poslabšalo zdravstveno stanje.

Med nudenjem zdravstvene pomoči obolelemu je ena od oseb na kraju izražala nestrinjanje, ovirala delo zdravstvenih delavcev in eno od delavk prijela za ramena ter jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu.

V nadaljevanju so zato policisti reševalcem nudili asistenco pri prevozu obolele osebe v bolnišnico. Opravili so razgovore, reševalko pa napotili k obisku zdravnika, ki je ugotovil, da je lažje poškodovana.