Med obiskom streljal na gosta

Policisti in kriminalisti PU Koper so v zgodnjem jutranjem času 26. 1. 2025 v naselju Malija obravnavali prijavo storitve več kaznivih dejanj. Ugotovili so, da je 41-letni domačin v svoji stanovanjski hiši med sporom večkrat ustrelil neposredno v smeri 41-letnega moškega, ki je bil v tem času pri njemu na obisku.

Osumljenemu je bila odvzeta prostost za čas zbiranja obvestil in dokazov. Pri tem je bila izvedena tudi hišna preiskava po odredbi sodišča na kateri je bilo zaseženo orožje, za katero je bilo ugotovljeno da oseba ne poseduje ustreznih listin. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba za poskus uboja in kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti..

Za poskusa uboja se storilec lahko kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti pa z zaporom od enega do osmih let. Za nedovoljeno posest orožja bo zoper 41-letnika uveden prekrškovni postopek.