Med obravnavo na Okrajnem sodišču na Ptuju udaril sodnika

Spletni Siol poroča, da so med obravnavo na Okrajnem sodišču na Ptuju pretepli sodnika iz Ljutomera, ki je sicer na obravnavi sodeloval kot priča. Za pojasnila in več informacij smo se obrnili tudi na sodišče, odgovore še čakamo.

So nam pa na Policijski upravi Maribor potrdili, da so pretekli ponedeljek 7. septembra policisti PP Ptuj na ptujskem okrajnem sodišču obravnavali kaznivo dejanje Oviranje pravosodnih organov po prvem odstavku 289. člena in kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

Po do sedaj zbranih podatkih je med obravnavo ena oseba udarila drugo in jo pri tem lažje telesno poškodovala."Policisti o dejanju še zbirajo obvestila v predkazenskem postopku, zato drugih podrobnosti preiskave še ne moremo pojasniti," dodajajo na PU Maribor.