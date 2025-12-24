Naslovnica
Med odvzemom psa napadel dva inšpektorja in nad enega naščuval žival

Žusterna, 24. 12. 2025 08.00 pred 50 minutami 1 min branja 19

Avtor:
M.P.
Znak za nevarnega psa (simbolična fotografija)

Poskus odvzema psa, ki je že večkrat napadel mimoidoče, ni šel po načrtih. Njegov lastnik namreč živali ni želel prepustiti, zato je napadel dva inšpektorja ter nad enega poslal tudi psa. Uradna oseba se je sicer uspela obraniti z dežnikom, v tem času pa se je Koprčan zaklenil v stanovanje. Posredovali so policisti, ki so moškemu odvzeli prostost, ustrezno zavarovan in odvzet pa je bil naposled tudi pes.

Koprski policisti so bili v torek dopoldne s strani veterinarskega inšpektorja obveščeni, da skušajo 39-letnemu Koprčanu v Žusterni odvzeti psa, ki je že večkrat napadel mimoidoče.

Znak za nevarnega psa (simbolična fotografija)
Znak za nevarnega psa (simbolična fotografija)
FOTO: Shutterstock

Med poskusom odvzema je lastnik enega od inšpektorjev odrinil in vrgel na tla, proti drugemu pa je začel brcati in mu z brco zlomil dežnik. Nanj je nato naščuval tudi psa. Inšpektor se je sicer uspel obraniti z dežnikom, Koprčan pa je odšel nazaj v stanovanje in se zaklenil.

Policisti so moškega kmalu izsledili in mu odvzeli prostost, njegov pes pa je bil ustrezno zavarovan in odvzet. Eden od inšpektorjev je pri tem utrpel lahke telesne poškodbe.

Policisti bodo zoper kršitelja zaradi storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi podali kazensko ovadbo.

V trčenju pri Preboldu umrl 60-letnik

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
24. 12. 2025 09.03
Prva injekcija je anestetik, druga razkužilo, ki povzroči smrt. Tako poteka (je potekalo) uspavanje hišnih ljubljenčkov.
Odgovori
+1
1 0
LT68
24. 12. 2025 08.40
Brez puške z uspavalnimi naboji pa res ni pametno priti
Odgovori
+6
9 3
Hugh_Mungus
24. 12. 2025 08.42
No verjetno z razlogom to počno profesionalci in ne amaterji, ki mislijo da so na safariju
Odgovori
+3
4 1
St. Gallen
24. 12. 2025 08.35
Pes brani lastnika, lastnik brani psa
Odgovori
+2
8 6
25petelinov
24. 12. 2025 08.55
Mimoidoči nokavtira oba.
Odgovori
-1
0 1
jugatneme
24. 12. 2025 08.32
...hehehe, verjetno nanjuhan imel doma pudla....
Odgovori
+2
5 3
travc
24. 12. 2025 08.32
Pes ni nič kriv ampak lastnik.
Odgovori
+12
12 0
seter73
24. 12. 2025 08.26
Genij prve klase, erjetno se fino nanjuhan, bo zdaj fasal ene 2 leti aresta pes pa injekcijo.
Odgovori
+11
13 2
proofreader
24. 12. 2025 08.24
Pasma psa?
Odgovori
+2
6 4
Uporabnik1935308
24. 12. 2025 08.32
Čivava
Odgovori
+3
5 2
sinus90
24. 12. 2025 08.40
In kaj ti bo pasma??? Blesavo uprasanje k pelje k zavajanju
Odgovori
+4
6 2
sinus90
24. 12. 2025 08.41
In kaj ti bo pasma??? Uprasanje k pelje k zavajanju 😡
Odgovori
+1
2 1
Vesela Jasna
24. 12. 2025 08.54
Verjetno kakšna miroljubna pasma. Če bi podivjal turški kangal ali kaj podobnega, bi inšpektorja bila v kosih.
Odgovori
0 0
NeXadileC
24. 12. 2025 08.23
Pse na prevzgojo, pa bo v redu...
Odgovori
-4
2 6
Hugh_Mungus
24. 12. 2025 08.43
Lastnik ni bil pes
Odgovori
+0
1 1
