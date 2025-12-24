Med odvzemom psa napadel dva inšpektorja in nad enega naščuval žival

Koprski policisti so bili v torek dopoldne s strani veterinarskega inšpektorja obveščeni, da skušajo 39-letnemu Koprčanu v Žusterni odvzeti psa, ki je že večkrat napadel mimoidoče.

Med poskusom odvzema je lastnik enega od inšpektorjev odrinil in vrgel na tla, proti drugemu pa je začel brcati in mu z brco zlomil dežnik. Nanj je nato naščuval tudi psa. Inšpektor se je sicer uspel obraniti z dežnikom, Koprčan pa je odšel nazaj v stanovanje in se zaklenil.

Policisti so moškega kmalu izsledili in mu odvzeli prostost, njegov pes pa je bil ustrezno zavarovan in odvzet. Eden od inšpektorjev je pri tem utrpel lahke telesne poškodbe.

Policisti bodo zoper kršitelja zaradi storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi podali kazensko ovadbo.