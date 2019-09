Med otvoritvijo hotela prejeli klic o podtaknjeni bombi

V sredo zvečer je v obrtni coni Arnovski gozd na območju Žalca potekala uradna otvoritev novega Hotela A, na kateri so nastopali Denis Avdić in skupina Mambo Kings. Toda, prireditev, ki se je začela ob 18. uri, je okoli 22.30 prekinila neprijetna informacija. Iz Policijske uprave Celje so namreč sporočili, da so žalski policisti prejeli obvestilo, da naj bi bilo v hotelu nastavljeno eksplozivno telo.

Vse obiskovalce hotela, prireditve in zaposlene so morali evakuirati, prostore pa so nato temeljito pregledali. "Ugotovili smo, da v hotelu oziroma njegovi bližini ni bilo eksplozivnega telesa in da je neznani storilec lažno sporočil, da grozi nevarnost," so pojasnili na PU Celje.