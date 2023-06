Med Pesnico in Šentiljem umrl 48-letni motorist

Policisti so bili o nesreči obveščeni okoli 21. ure. Trčenje se je zgodilo v desnem ovinku, ko je 48-letni motorist peljal od Pesnice v smeri Šentilja.

Po do zdaj zbranih informacijah je v desnem ostrem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, ko je iz nasprotne smeri pripeljal voznik osebnega avtomobila in motorist je trčil vanj.

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da so na kraj dogodka prišli gasilci mariborske gasilske brigade in prostovoljni gasilci iz Pesnice, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe.

Kljub zdravniški pomoči je motorist na kraju prometne nesreče umrl.

Gre za peto smrtno žrtev letos na območju Policijske uprave Maribor, lani v enakem času pa je v prometnih nesrečah na njihovih cestah umrlo sedem udeležencev.